勞保撥補拍板入法？勞長：持開放態度與朝野共議

勞動部長洪申翰今（17）日上午赴立法院進行報告前接受媒體聯訪，針對近期高度受關注的兩大勞動議題「館長」陳之漢潛在職場性騷擾及霸凌爭議，以及勞保財務永續等議題，做出了明確且堅定的回應，他重申政府對勞保撥補的承諾，並對朝野立委提案的法制化表達「開放態度」，表示勞動部願意參與審議。

關於勞保財務永續的議題，洪申翰重申，政府對於勞保財務的政策態度和實際做法「就是持續的撥補」，並承諾政府將「來負最終的責任」，立場非常清楚。

面對多位朝野立委提出將勞保撥補「法制化」的法案待審，洪申翰表達了開放的態度。他表示：「對於朝野委員提出相關的法制化法案，勞動部將會用開放的態度來參與相關的審議。」勞動部將本於權責，在審議過程中提出專業意見，以利法案的理性審查。

雖然外界關注是否有「預期撥補數字」將入法協定，洪申翰回應，相關的條文和數字將在審議時提出意見。他強調，所有努力的重點都是為了「能夠保護我們的勞工」，尤其勞保涉及廣大勞工的退休保障，勞動部的目標與朝野委員一致，即共同在制度上尋求最佳解方，確保勞工權益不受影響。

此外，針對外界對全民健康保險（健保）補充保費調整的疑慮，勞動部澄清，相關調整目前仍處於內部討論階段，尚未正式啟動法制程序，所有政策推動皆以健保的財務永續為核心，並秉持公平負擔的精神持續推進。

針對「館長」陳之漢被爆料涉及職場性騷擾及霸凌的事件，洪申翰表示勞動部已高度關注週末相關新聞。他強調，由於「館長」是該公司的代表人（最高負責人），若新聞所載之性騷擾行為經查屬實，不論員工是否離職，皆可向地方主管機關申訴。