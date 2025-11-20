叡揚強化AI產品生態 將發表最新Agentic AI研發成果
鉅亨網記者王莞甯 台北
資訊軟體服務商叡揚 (6752-TW) 今 (20) 日指出，面對全球生成式 AI 浪潮，AI 已不再僅是被動回應的工具，而是能主動執行任務、協作並反思的智慧夥伴，將發表最新 AgenticAI 研發成果。
叡揚資訊董事長張培鏞表示，生成式 AI 發展快速，外界對其協助日常與專業工作的期待也持續升高，但要讓 AI 真正發揮價值，必須先判斷哪些流程應交由數位系統執行、哪些任務則能由 AI 介入處理。
為此，叡揚將 AI 技術深度整合進既有資訊系統中，將發表其最新 AgenticAI 研發成果，包括運用檢索增強生成 (RAG) 技術結合企業知識，突破大型語言模型 (LLM) 在知識截止與幻覺 (Hallucination) 問題上的限制，進一步發展出可自主判斷、工具運用與結果反思的 AgenticRAG 架構。
叡揚進一步說明，透過多個 Agent 協作與反思機制 (Reflection)，AI 不僅能回答問題，更能主動分析、研究並執行任務，從「智慧回應」邁向「智慧行動」，真正展現 AgenticAI 的價值核心。
叡揚強調，從人力資源到公文管理、再到金融分析，AI 技術正全面深化於叡揚的產品生態中。
其中，在人資領域，BOLE 智慧招募平台結合多維度分析與語言模型，能精準比對履歷與職缺需求，自動完成面試邀約與問答，協助企業快速鎖定關鍵人才；InsAI 智慧辨識系統則運用視覺語言模型 (VLM) 精準辨識中英文混雜文件，化身為資料辨識專家。
而在公部門應用方面，「小鯨」AI 公文助理能依口語指令生成草稿、學習機關文風，並提供專利詞彙校正功能，顯著提升文書效率；金融業應用則涵蓋授信與 KYC 智能分析，AI 可自動分類文件、提取年報關鍵資訊並撰寫徵信報告，並以負面新聞監測與警示帳戶偵測功能強化風險控管。
