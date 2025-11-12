〈焦點股〉騰雲前三季獲利逼近去年全年 股價亮漲停燈
鉅亨網記者王莞甯 台北
數位轉型服務商騰雲 (6870-TW) 公布第三季稅後純益達 7200 萬元，其中，單季營業利益率突破 34%，創新高水準，累計前三季稅後純益 1.02 億元，已逼近去年全年獲利水準，EPS 4.38 元，全年有望挑戰獲利新紀錄，激勵今 (12) 日股價漲停鎖住。
騰雲董事長梁基文指出，透過 AI 工具提升開發效率，實質反映在獲利能力快速成長上，完成從「零售系統服務」到「AI 驅動的軟體原廠」的轉型，並從零售產業跨入旅遊業、食品業和金融業，達成具備高毛利、高獲利成長與國際複製性三大特質。
騰雲進一步說明，今年已來在海內外新客戶拓展上大有斬獲，在海外，攜手國際級飯店集團，以 AIoT as a Service 在泰國打造智慧商業場域方案，提升營運效能，而在國內，則為大型旅遊業客戶導入騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊以提升線上線下的獲客能力及轉換率，並為後續以 AI 技術為基底的數位內容平台做準備。
另一方面，騰雲以客商金流解決方案為客戶建置資料中台、並協助導入數據分析和 AI agent 應用服務，有效持續提升產品組合中軟體與服務收入占比，也實現軟體原廠的規模經濟效益。
展望後市，騰雲指出，除了海內外市場持續擴展外，正積極跨足其它服務性產業。
