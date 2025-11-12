〈焦點股〉騰雲前三季獲利逼近去年全年 股價亮漲停燈

騰雲董事長梁基文指出，透過 AI 工具提升開發效率，實質反映在獲利能力快速成長上，完成從「零售系統服務」到「AI 驅動的軟體原廠」的轉型，並從零售產業跨入旅遊業、食品業和金融業，達成具備高毛利、高獲利成長與國際複製性三大特質。

‌



騰雲進一步說明，今年已來在海內外新客戶拓展上大有斬獲，在海外，攜手國際級飯店集團，以 AIoT as a Service 在泰國打造智慧商業場域方案，提升營運效能，而在國內，則為大型旅遊業客戶導入騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊以提升線上線下的獲客能力及轉換率，並為後續以 AI 技術為基底的數位內容平台做準備。