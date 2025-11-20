盤後速報 - 元大電子(0053)次交易(21)日除息3元，參考價133.55元
鉅亨網新聞中心
元大電子(0053-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為133.55元，相較今日收盤價136.55元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/21
|136.55
|3.0
|2.2%
|0.0
|2024/11/18
|103.0
|2.0
|1.94%
|0.0
|2023/11/16
|69.9
|1.9
|0.0%
|0.0
|2022/11/16
|56.6
|1.71
|3.02%
|0.0
|2021/11/19
|69.95
|1.7
|2.43%
|0.0
