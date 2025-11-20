search icon



盤後速報 - 元大電子(0053)次交易(21)日除息3元，參考價133.55元

鉅亨網新聞中心

元大電子(0053-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為133.55元，相較今日收盤價136.55元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/21 136.55 3.0 2.2% 0.0
2024/11/18 103.0 2.0 1.94% 0.0
2023/11/16 69.9 1.9 0.0% 0.0
2022/11/16 56.6 1.71 3.02% 0.0
2021/11/19 69.95 1.7 2.43% 0.0


