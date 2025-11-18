盤後速報 - 復華台灣科技優息(00929)次交易(19)日除息0.09元，參考價17.44元
鉅亨網新聞中心
復華台灣科技優息(00929-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。
首日參考價為17.44元，相較今日收盤價17.53元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/19
|17.53
|0.09
|0.51%
|0.0
|2025/10/21
|18.62
|0.08
|0.43%
|0.0
|2025/09/17
|18.39
|0.08
|0.44%
|0.0
|2025/08/19
|17.71
|0.08
|0.45%
|0.0
|2025/07/17
|17.62
|0.07
|0.4%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 00929 11月估配息0.09元今年來最高 年化配息率近6%
- 〈焦點股〉連3月穩健配出0.08元 00929除息首日順利填息
- 5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血
- 盤後速報 - 復華台灣科技優息(00929)次交易(17)日除息0.08元，參考價18.31元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇