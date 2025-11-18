search icon



盤後速報 - 復華台灣科技優息(00929)次交易(19)日除息0.09元，參考價17.44元

鉅亨網新聞中心

復華台灣科技優息(00929-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。

首日參考價為17.44元，相較今日收盤價17.53元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/19 17.53 0.09 0.51% 0.0
2025/10/21 18.62 0.08 0.43% 0.0
2025/09/17 18.39 0.08 0.44% 0.0
2025/08/19 17.71 0.08 0.45% 0.0
2025/07/17 17.62 0.07 0.4% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

復華台灣科技優息17.53-2.29%

#下跌三黑K線

偏弱
復科息

64.87%

勝率

