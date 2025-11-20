日本20項在華活動延期或取消 日媒擔憂：沒有能和中國說上話的人

鉅亨網新聞中心 2025-11-20 15:00

日本在中國的活動被延期或取消的情況正在擴大，日本貿易振興機構（JETRO）截至 11 月 19 日匯總的情況顯示，延期或取消的活動已經達到約 20 項。

日本20項在華活動延期或取消。（圖：Shutterstock）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯，中國政府連日來不斷批評日本，中國的地方政府和企業似乎在部分情況下開始迴避與日資企業等接觸。

據《日經中文網》周四（20 日）報導，原定於 11 月 19 日在江蘇省舉辦的中日間貿易促進活動，以及原定於 22 日起由日本非營利組織「言論 NPO」與中方在北京共同舉辦的活動均已確定延期。有的活動雖然按原計畫舉辦，但中方取消參與的動向也在擴大。

中日對立產生的影響還波及娛樂行業。《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將暫緩上映，影片引進方和發行方確認，此次調整是對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估作出的決策。

據《第一財經》周一報導，上海市昌里路大光明麗星 vip 影城和合生匯中影國際影城的工作人員均證實上述消息。

線上購票平台顯示，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》原定 12 月 6 日上映，《工作細胞》原定 11 月 22 日上映。

日本吉本興業原定 11 月 20 日至 22 日在上海市內舉辦的公演也已確定中止。該市原定承辦吉本公演的劇院 18 日發表聲明，稱因「不可抗力原因」取消演出，並向觀眾致歉。

《日經新聞》周四指出，公明黨退出聯合政府後，日本執政聯盟便失去了一些與中方關係密切的人士。此次高市早苗暴雷，更暴露日本政府內部缺乏與中國淵源深厚、能夠借助人脈關係緩和爭端的官員。

公明黨曾是自民黨長期聯合執政盟友。兩黨自 1999 年起組成執政聯盟，即便在 2009 年至 2012 年共同變為在野黨期間，合作關係也未中斷。