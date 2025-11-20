「窮人黃金」大爆發！白銀今年漲74%勝黃金 分析師曝兩大利多：還有三成上漲空間
鉅亨網編譯陳韋廷
今年以來，白銀價格飆漲 74%，遠超黃金約 55% 的漲幅，成為貴金屬領域表現最亮眼品種。這項被稱為「窮人的黃金」的資產，正以強勁勢頭吸引市場目光，分析師也認為還有較大上漲空間。
歷史上，白銀的貨幣屬性長期被低估。《Gold Newsletter》專欄作家 Brien Lundin 撰文指出，白銀因面額小、流通便利，曾是更貼近日常交易的「大眾貨幣」，銀幣可輕鬆購買麵包等小額商品，而黃金更多作為價值儲存工具。
白銀的獨特性在於「貨幣 + 工業」雙重屬性。Money Metals Exchange 總裁 Stefan Gleason 表示，當金價上漲時，投資人常轉向白銀以「用同樣資金買更多盎司」。
在工業應用上，白銀需求正「爆炸性成長」。作為最佳可見光反射器、最導電金屬及天然殺菌劑，白銀的應用場景不斷拓展，近期更被美國政府列入國家關鍵礦物清單。
從投資價值來看，白銀較黃金仍有顯著「補漲」空間。最新數據顯示，金價已突破 1980 年代經通膨調整的歷史高位，而白銀距 1980 年 1 月歷史高點 209.71 美元仍相去甚遠。
GraniteShares 執行長 Will Rhind 強調，這意味著若貴金屬牛市延續，白銀追趕潛力巨大。當前供需基本面緊張、硬資產需求旺盛，加上通膨高企與法幣信心承壓，白銀風險回報頗具吸引力，其「工業金屬 + 貨幣金屬」的雙重角色，更能同時受惠於製造業趨勢與避險買盤。
供需缺口也為漲勢提供支撐。根據白銀協會 (Silver Institute) 數據，今年現貨市場恐出現連五年短缺情形。
著有《黃金與白銀投資入門》一書的知名專家 Paul Mladjenovic 指出，AI 技術、智慧手機及能源需求推動白銀連年供不應求，短缺將持續至 2026 年新勘探產能釋放。他預計，明年下半年銀價有望攀升至每盎司 75 美元，較目前水準再漲逾 30%。
