〈國泰金經濟調查〉兩樣情！房市賣方意願續縮 股市風險偏好連6升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 09:29

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2025 年 11 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚，不過，房市交易仍偏冷，賣房意願指數進一步下滑。此外，隨著全球股市震盪走高，股市樂觀情緒持續上揚，風險偏好指數更已連續六個月走高。

國泰金控公布 2025 年 11 月國民經濟信心調查結果。(圖/國泰金控提供)

國發會最新公布的 9 月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至 - 3.8，展望樂觀指數走升至 - 4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至 10.6，耐久財消費意願指數走揚至 - 10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至 - 43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至 - 32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

主計總處於 2025 年 8 月 15 日預估台灣 2025 年經濟成長率 4.45%，通貨膨脹率 1.76%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2025 年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至 3.53%，有 70% 的民眾認為 2025 年經濟成長率會高於 3%；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值微幅下降至 2.23%，有 58% 的民眾認為 2025 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2025 年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

Fed 降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至 30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至 20.0。

關於民眾對未來半年薪資所得的看法，國泰金本月的調查結果顯示，60% 民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27% 預期未來半年薪資所得會增加，13% 民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。