鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-19 19:51

連接器廠凡甲 (3526-TW) 今 (19) 日召開法說，經營團隊表示，AI 高速、高功率連接器及線陸續進入認證及試產階段，將成為後續營運動能，加上中國車市脫離谷底，明年營運審慎樂觀、值得期待。

凡甲看好明年營運 AI伺服器連接器逐步放量。(鉅亨網資料照)

凡甲表示，伺服器升級趨勢非常快，先前開發可彎折的 F cable 已非市場主流，公司在 AI 伺服器布局確實起步較慢，但今年有陸續趕上，包括高功率、高速連接器、高速線等，其中，PCIe 6.0 已接近完成研發。

‌



凡甲進一步指出，目前 AI 伺服器連接器、高速線等陸續進入試產，預計明年將隨客戶需求進一步放量，將成為未來成長動能；至於 AI PC 方面，凡甲認為，雖然對連接器用量沒有明顯增加，但可望支撐需求持穩。

車用市場來看，凡甲表示，由於客戶主要多為中國新能源車廠，先前受到當地市場內捲衝擊，但隨著中國推動反內捲政策，車市最壞的情況已過，公司也打進新客戶，明年車用狀況可望改善。