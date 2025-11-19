環泥看好基建、廠辦需求 新產能加入明年營運升溫
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土廠環泥 (1104-TW) 今 (19) 日召開法說，公司表示，基建、企業廠辦需求有撐，加上新產能加入、電子事業群併購美國 Tekscan 挹注，明年營運展望樂觀，營收可望優於今年。
環泥表示，雖然通膨、缺工等導致營建經營成本大幅上升，但基建、企業廠辦仍有需求，截至 9 月混凝土總待提量約 202 萬立方米。另一方面，台南麻豆場加入營運供貨台南溪北、嘉義場預計明年上半年加入，也將推升營收，公司也持續評估新據點，強化區域供應能力。
目前環泥各區指標專案來看，新竹有高鐵特區開發、台積電廠辦、海水淡化廠、寶山造鎮；台中有高鐵特區開發、台積電廠辦、大型商場 BOT；台南、高雄、屏東則有台積電廠辦、台南捷運、高雄捷運、台南北外環、中油 / 台電洲際碼頭工程、台鐵潮州機廠、海軍屏東營區新建等。
水泥事業方面，環泥表示，擴充產能計畫持續進行中，阿蓮廠閒置廠區持續活化、尋求垂直整合機會；而因應國內元料供應不穩，環泥也規劃尋求多元供應來源。
環泥電子事業群、旗下壓力感測元件廠利永環球近期併購美國 Tekscan，環泥看好，預期在業務通路整合後，利永環球更能在電子皮膚的領域，提供客戶最完整的機器人 AI 靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件；並可拓展業務觸及北美生物力學研究、醫療臨床應用、汽車工業等 Tekscan 擅長的產業領域。
