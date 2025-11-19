鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-19 17:57

混凝土廠環泥 (1104-TW) 今 (19) 日召開法說，公司表示，基建、企業廠辦需求有撐，加上新產能加入、電子事業群併購美國 Tekscan 挹注，明年營運展望樂觀，營收可望優於今年。

環泥看好基建、廠辦需求 新產能加入明年營運升溫。(鉅亨網資料照)

環泥表示，雖然通膨、缺工等導致營建經營成本大幅上升，但基建、企業廠辦仍有需求，截至 9 月混凝土總待提量約 202 萬立方米。另一方面，台南麻豆場加入營運供貨台南溪北、嘉義場預計明年上半年加入，也將推升營收，公司也持續評估新據點，強化區域供應能力。

目前環泥各區指標專案來看，新竹有高鐵特區開發、台積電廠辦、海水淡化廠、寶山造鎮；台中有高鐵特區開發、台積電廠辦、大型商場 BOT；台南、高雄、屏東則有台積電廠辦、台南捷運、高雄捷運、台南北外環、中油 / 台電洲際碼頭工程、台鐵潮州機廠、海軍屏東營區新建等。

水泥事業方面，環泥表示，擴充產能計畫持續進行中，阿蓮廠閒置廠區持續活化、尋求垂直整合機會；而因應國內元料供應不穩，環泥也規劃尋求多元供應來源。