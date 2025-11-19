大魯閣美國第三店插旗鳳凰城 打造24小時都會型家庭娛樂中心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-19 18:01

休閒娛樂業者大魯閣 (1432-TW) 今 (19) 日宣布，在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒 (Chandler) 開出，採 24 小時全年無休營運模式，目標成為當地的都會型家庭娛樂中心。

大魯閣開鳳凰城二店 打造24小時都會型家庭娛樂中心。(圖：大魯閣提供)

此次大魯閣是繼今年 3 月在德州休士頓 - 凱帝 (Katy)、7 月於亞利桑那州鳳凰城 - 梅薩 (Mesa) 成功展店後，進一步深化美國市場布局，選擇在大鳳凰城區成長最快的城市之一 Chandler 市區展店。

大魯閣說明，亞利桑那州是全美棒壘球文化重鎮，鳳凰城更是大聯盟球隊的春訓基地，是許多球迷和青少年球隊活動的核心區域，此次開錢德勒據點，是品牌在美國持續拓展的重要一步，店內導入最新一代科技強化打擊系統 (tech-enhanced batting cages)，提供即時擊球數據分析、軌跡偵測和互動計分機制，從初學者、進階球友到青少年球隊，皆可找到適合自己的球道與挑戰方式。

大魯閣強調，不僅是開出一座打擊中心，更是一座 24 小時全天候營業的都會型家庭娛樂中心，除了棒壘球球道外，館內還提供迷你保齡球、電子飛鏢、沉浸式 5D 賽車、第一人稱射擊體驗區，以及各式籃球挑戰、投球體驗等設施，並全天供應美式休閒餐點。