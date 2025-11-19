search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至26.01元，預估目標價為910元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.15元下修至26.01元，其中最高估值28.15元，最低估值18.52元，預估目標價為910元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值28.15(28.15)30.8540.23
最低值18.52(18.52)21.7724.45
平均值24.55(25.14)26.231.93
中位數26.01(26.15)26.1331.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值27,704,14039,400,00048,821,060
最低值26,320,00030,889,78034,206,620
平均值26,768,57035,409,56041,585,310
中位數26,622,15035,667,70040,812,360

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


