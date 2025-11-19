鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至26.01元，預估目標價為910元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.15元下修至26.01元，其中最高估值28.15元，最低估值18.52元，預估目標價為910元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|28.15(28.15)
|30.85
|40.23
|最低值
|18.52(18.52)
|21.77
|24.45
|平均值
|24.55(25.14)
|26.2
|31.93
|中位數
|26.01(26.15)
|26.13
|31.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27,704,140
|39,400,000
|48,821,060
|最低值
|26,320,000
|30,889,780
|34,206,620
|平均值
|26,768,570
|35,409,560
|41,585,310
|中位數
|26,622,150
|35,667,700
|40,812,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
