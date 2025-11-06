search icon



〈MSCI調整〉標準型指數新增致茂、貿聯等6檔 宏碁、友達等7檔out

鉅亨網記者陳于晴 台北


MSCI 今 (6) 日凌晨公布最新半年度調整，台股在全球標準型指數成分股中新增致茂、貿聯等 6 檔，宏碁、友達、矽力 - KY 等 7 檔則被剔除，成分股總數由 87 檔降為 86 檔，相關調整結果將於 11 月 24 日盤後生效。

cover image of news article
MSCI 今 (6) 日凌晨公布最新半年度調整。(鉅亨網資料照)

MSCI 全球標準型指數的台股成分股方面，本次新增新增信驊 (5274-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、致茂 (2360-TW)、金像電 (2368-TW)、京元電 (2449-TW)、東元 (1504-TW) 等六檔；同時剔除宏碁 (2353-TW)、友達 (2409-TW)、微星 (2377-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、聯強 (2347-TW)、旭隼 (6409-TW)、大聯大 (3702-TW) 等七檔。


全球標準型指數成分股由 87 檔減為 86 檔，並有 24 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為致茂，其權重為 0.42%，調升 0.42%。權重調降最多為台積電 (2330-TW)，其權重為 58.03%，調降 0.51%。

相關行情

台股首頁我要存股
信驊5810+9.93%
貿聯-KY1385+0.73%
致茂757-0.66%
金像電484+4.20%
京元電子219-0.68%
東元114+2.70%
﻿宏碁30.85+2.49%
友達11.95+1.27%
微星107+3.38%
矽力-KY217+3.33%
聯強56.8+1.43%
旭隼1220+2.52%
大聯大61.3+1.32%
台積電1475+1.03%

