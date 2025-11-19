鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為26元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.46元，其中最高估值1.76元，最低估值1.21元，預估目標價為26元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.76(1.96)
|2.39
|2.26
|最低值
|1.21(1.21)
|1.46
|1.54
|平均值
|1.5(1.58)
|1.94
|1.88
|中位數
|1.46(1.67)
|1.99
|1.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|276,589,240
|309,247,590
|326,803,040
|最低值
|266,146,160
|283,659,910
|300,072,000
|平均值
|271,292,020
|292,418,140
|311,508,840
|中位數
|272,484,120
|287,042,290
|309,580,160
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.84
|1.64
|1.67
|3.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|264,682,407
|241,308,142
|275,423,744
|319,005,456
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
