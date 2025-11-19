鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為26元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對﻿宏碁(2353-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.46元，其中最高估值1.76元，最低估值1.21元，預估目標價為26元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.76(1.96)2.392.26
最低值1.21(1.21)1.461.54
平均值1.5(1.58)1.941.88
中位數1.46(1.67)1.991.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值276,589,240309,247,590326,803,040
最低值266,146,160283,659,910300,072,000
平均值271,292,020292,418,140311,508,840
中位數272,484,120287,042,290309,580,160

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.841.641.673.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		264,682,407241,308,142275,423,744319,005,456

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


