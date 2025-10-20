鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-20 19:35

‌



醣聯 (4168-TW) 今 (20) 日宣布，旗下創新抗體藥物複合體(ADC)GNX1021 的臨床前研究成果，將於 10 月 24 日在美國 AACR-NCI-EORTC 分子標靶與癌症治療國際研討會發表。另外，醣聯預計 2026 年提交 GNX1021 的臨床試驗申請(IND)，並在第二季啟動首項人體臨床試驗。

醣聯創新抗體藥物成果登國際研討會，明年Q1提IND。(圖：shutterstock)

醣聯表示，此次發表聚焦 GNX1021 能精準便是癌細胞表面的異常抗原 branched Lewis B/Y(bLeB/Y) 的作用機制，以及 GNX1021 在 HER2-low 型胃癌的治療潛力。

‌



醣聯進一步說明，此醣抗原會同時出現在多種與腫瘤相關的蛋白上，使 GNX1021 能突破傳統抗體藥物僅辨識單一蛋白的限制，可更廣泛辨識腫瘤細胞。