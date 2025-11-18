鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-18 11:05

美系車用客戶供應鏈可能變化 敬鵬積極擴充泰國產能因應。(鉅亨網記者張欽發攝)

敬鵬規劃 2025 年的資本並達 10 億元水準，主要投資於泰國的生產線，此金額也優於 2024 年的 6.7 億元實際資本支出金額。

據外報導指出，美國通用汽車（General Motors）已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。且部分供應商被要求在 2027 年前結束與中國的採購關係。

敬鵬泰國產能案的擴充案在今年起跑，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能在第二季完工，第三季起新產能陸續開出，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，並已發包動工。