美系車用客戶供應鏈可能變化 敬鵬積極擴充泰國產能因應
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠今年在泰國的新建產能陸續開出，而原在泰國設廠的汽車板廠敬鵬 (2355-TW) ，也在積極擴充資本支出以因應市場競爭，並因應包括通用汽車等美系車廠的要求零組件供應鏈自中國大陸撤出，
敬鵬規劃 2025 年的資本並達 10 億元水準，主要投資於泰國的生產線，此金額也優於 2024 年的 6.7 億元實際資本支出金額。
據外報導指出，美國通用汽車（General Motors）已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。且部分供應商被要求在 2027 年前結束與中國的採購關係。
敬鵬泰國產能案的擴充案在今年起跑，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能在第二季完工，第三季起新產能陸續開出，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，並已發包動工。
敬鵬 2025 年前三季營收 117.9 億元，毛利率 10.67%，稅後純益 3.8 億元，每股純益達 0.96 元。今年敬鵬規劃 2025 年的資本並達 10 億元水準，主要投資於泰國的生產線的改善並興建新廠，此金額也優於 2024 年的 6.7 億元實際資本支出金額，2025 年上半年已投入 4.9 億元。
在台系 PCB 廠陸續開出泰國新產能同時，包括燿華 (2367--TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 及欣興 (3037-TW)、定穎 (3715-TW) 也都指向在泰生產車用板。
