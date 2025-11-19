羅昇、友通策略投資六俊電機 強化無人機、機器人布局

search icon



佳世達 (2352-TW) 集團旗下羅昇 (8374-TW) 及友通 (2397-TW) 宣布策略投資馬達廠六俊電機，攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的技術佈局。

cover image of news article
佳世達集團旗下羅昇、友通策略投資六俊電機 強化無人機、機器人布局。(鉅亨網資料照)

六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。其技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境。


本次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升面向高階應用場域的整合交付實力與商業機會。

羅昇表示，隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件，具高度通用性與產業必要性。

因此，藉由此次合作，羅昇強化在馬達與機器人關節等核心模組的整合能力，也將結合既有的控制及視覺感測技術，加速跨入移動式載具與機器人領域，成為客戶轉型升級的關鍵夥伴。


佳世達羅昇友通無人機機器人策略投資

