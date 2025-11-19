鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.04元，預估目標價為172.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.01元下修至-0.04元，其中最高估值2.17元，最低估值-0.51元，預估目標價為172.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.17(2.17)
|4.11
|5.07
|6.05
|最低值
|-0.51(-0.51)
|-0.08
|0.18
|2.31
|平均值
|0.09(0.1)
|2.26
|3.14
|4.2
|中位數
|-0.04(0.01)
|2.35
|3.35
|4.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.62億
|298.64億
|325.51億
|352.22億
|最低值
|248.93億
|260.86億
|282.08億
|307.37億
|平均值
|251.78億
|275.84億
|302.28億
|328.45億
|中位數
|250.64億
|275.36億
|301.22億
|325.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
