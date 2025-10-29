鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.67元，其中最高估值1.86元，最低估值-0.37元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.86(1.86)
|4.25
|5.31
|6.05
|最低值
|-0.37(-0.37)
|0.94
|0.93
|1.26
|平均值
|0.74(0.75)
|2.75
|3.56
|3.67
|中位數
|0.67(0.76)
|2.99
|3.79
|3.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.62億
|298.64億
|325.51億
|356.63億
|最低值
|248.23億
|268.28億
|295.88億
|314.28億
|平均值
|256.21億
|281.09億
|309.71億
|332.96億
|中位數
|254.72億
|280.37億
|311.43億
|333.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
