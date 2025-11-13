鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為174.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.01元，其中最高估值2.17元，最低估值-0.51元，預估目標價為174.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.17(2.17)
|4.11
|5.07
|6.05
|最低值
|-0.51(-0.51)
|-0.08
|0.18
|2.31
|平均值
|0.1(0.15)
|2.31
|3.2
|4.23
|中位數
|0.01(0.08)
|2.53
|3.46
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.62億
|298.64億
|325.51億
|352.22億
|最低值
|248.93億
|260.86億
|282.08億
|309.80億
|平均值
|251.96億
|276.06億
|302.54億
|331.11億
|中位數
|250.66億
|275.78億
|301.22億
|328.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
