鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.9元，其中最高估值0.96元，最低估值0.83元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.96(0.96)
|0.98
|0.99
|0.91
|最低值
|0.83(0.83)
|0.68
|0.76
|0.91
|平均值
|0.9(0.91)
|0.8
|0.86
|0.91
|中位數
|0.9(0.92)
|0.74
|0.82
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.45億
|28.76億
|30.55億
|32.37億
|最低值
|27.20億
|27.71億
|27.59億
|32.37億
|平均值
|27.30億
|28.19億
|29.13億
|32.37億
|中位數
|27.30億
|28.15億
|29.36億
|32.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.45
|0.63
|0.85
|0.74
|營業收入
|17.06億
|18.48億
|21.79億
|25.06億
|26.95億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
