鉅亨速報

Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至0.2元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.2元上修至0.2元，其中最高估值2.17元，最低估值-0.51元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.17(2.17)4.255.316.05
最低值-0.51(-0.51)0.941.182.31
平均值0.31(0.37)2.513.313.91
中位數0.2(0.2)2.783.463.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值267.62億298.64億325.51億352.22億
最低值248.23億260.86億282.08億309.80億
平均值252.61億276.73億303.03億328.04億
中位數250.77億276.07億302.14億325.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

理想國演藝137.77+2.21%

