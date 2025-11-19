鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為238.37元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.11元上修至10.37元，其中最高估值10.67元，最低估值9.99元，預估目標價為238.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.67(10.67)
|10.78
|11.81
|12.85
|最低值
|9.99(9.99)
|9.51
|10.53
|11.72
|平均值
|10.34(10.32)
|10.27
|11.17
|12.16
|中位數
|10.37(10.11)
|10.29
|11.15
|11.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|409.91億
|420.13億
|440.62億
|447.53億
|最低值
|407.30億
|388.07億
|403.65億
|447.36億
|平均值
|408.00億
|397.81億
|419.27億
|447.44億
|中位數
|407.89億
|396.70億
|418.81億
|447.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.72
|7.91
|7.27
|8.47
|8.71
|營業收入
|326.40億
|343.87億
|354.53億
|366.47億
|384.96億
詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 錯過AI行情了？下一波超額報酬藏在這裡
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報47200點
- 〈美股盤後〉川習會30日南韓登場 美股走強 費半猛升超2.5%
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇