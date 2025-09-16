鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至4.74元，預估目標價為157.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.83元下修至4.74元，其中最高估值4.92元，最低估值4.46元，預估目標價為157.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.92(4.92)
|5.03
|5.3
|5.51
|最低值
|4.46(4.48)
|4.64
|4.74
|5.51
|平均值
|4.7(4.74)
|4.86
|5.1
|5.51
|中位數
|4.74(4.83)
|4.92
|5.17
|5.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.18億
|37.66億
|40.00億
|40.76億
|最低值
|32.44億
|33.42億
|21.41億
|38.88億
|平均值
|33.97億
|35.32億
|33.80億
|39.82億
|中位數
|33.81億
|35.31億
|35.87億
|39.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
