鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.87元，預估目標價為160.00元

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.87元，其中最高估值4.92元，最低估值4.48元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.92(4.92)5.035.35.51
最低值4.48(4.4)4.694.935.51
平均值4.74(4.68)4.875.165.51
中位數4.87(4.71)4.915.215.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.18億37.66億40.00億40.76億
最低值32.44億33.42億21.41億38.88億
平均值34.15億35.65億33.74億39.82億
中位數33.95億35.53億36.65億39.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

