鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.87元，預估目標價為160.00元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.87元，其中最高估值4.92元，最低估值4.48元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.92(4.92)
|5.03
|5.3
|5.51
|最低值
|4.48(4.4)
|4.69
|4.93
|5.51
|平均值
|4.74(4.68)
|4.87
|5.16
|5.51
|中位數
|4.87(4.71)
|4.91
|5.21
|5.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.18億
|37.66億
|40.00億
|40.76億
|最低值
|32.44億
|33.42億
|21.41億
|38.88億
|平均值
|34.15億
|35.65億
|33.74億
|39.82億
|中位數
|33.95億
|35.53億
|36.65億
|39.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
