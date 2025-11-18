鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-18 21:33

被動元件廠信昌電 (6173-TW) 今(18)日公告自結 10 月稅後純益 6600 萬元，月增、年增均為 32%，每股純益 0.39 元；若加計前三季財報，累計信昌電前 10 月每股純益約 2.51 元。

信昌電10月純益增3成 累計前10月EPS約2.51元。(鉅亨網資料照)

信昌電 10 月營收 3.13 億元，月減 7.7%、年增 3.7%；累計前 10 月營收 34.2 億元，年增 9.8%，為近 3 年同期最佳。

據了解，信昌電今年受惠 AI 伺服器需求，電容及電組產品應用在電源、電池備援電力模組 (BBU)、加速卡周邊等應用，隨著 AI 動能強勁，也推升業績及獲利表現，公司預估，今年 AI 伺服器營收比重可達 4-6%。