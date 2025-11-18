鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 19:24

近期詐騙集團持續透過社群平台與交友軟體行騙，假冒名人、投資專家，甚至利用美女、帥哥頭像，以「內線消息」、「報明牌」、「高收益策略」等話術，引誘投資人至證券商開立複委託帳戶，買進股價低、流通量小的美股、港股或其他海外市場股票。

小心「仙股詐騙」！金管會示警 勿信保證獲利等勸誘投資假資訊。(鉅亨網資料照)

金管會指出，由於此類股票籌碼集中、容易遭人為炒作，詐騙集團常以先拉抬股價讓受害者嘗到小利，再鼓吹加碼大筆買進，隨後倒貨出場，使股價瞬間重挫，投資人蒙受重大損失，這類手法俗稱「仙股詐騙」。

金管會提醒投資人提防詐騙陷阱，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利 APP 或投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，如有疑問請向合法證券商洽詢，或撥打 (02)2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」、165 反詐騙諮詢專線查證。

另外，金管會已於證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，金管會並督導證券商公會於其網站設置「非核准業者商品警示專區」及「國際投資警訊專區」，提供民眾瞭解詐騙類型及非法投資平台業者名單及商品等參考資訊，歡迎民眾多加利用，於投資前務必審慎查證，避免受騙。

金管會統計，今年截至 9 月共接獲民眾陳情投資詐騙案件 439 件，相較於 2024 年 941 件、2023 年 787 件、2022 年 636 件，陳情件數已顯著趨緩。

金管會近兩年也攜手谷歌、臉書進行假投資詐騙廣告審核通報機制，根據統計，今年前 9 月累計通報數為 33187 件，年減 15.69%。

依金管會統計，投資詐騙主要分為三大類：