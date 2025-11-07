群聯Q3獲利逾1股本 AI推論將讓NAND供需吃緊延續數年
鉅亨網記者魏志豪 台北
NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布第三季財報，單季稅後純益 22.27 億元，季增 199%，年增 222.1%，每股稅後純益 10.75 元，為三季來新高；展望後市，執行長潘健成說，AI 推論推升 NAND Flash 需求，預期這波缺貨不是短期現象，NAND 供需吃緊與漲價態勢將延續多年。
潘健成指出，CSP 的營收與儲存容量呈線性關係，由於 AI 推論產生的資料都需儲存，需求為剛性，也帶動 NAND 價格上漲，近三個月 1Tb TLC NAND 價格即翻倍上漲，低密度 MLC 漲幅同樣驚人。
他強調，六大 NAND 原廠過去五年幾乎未獲利，因此仍謹慎控制產能，即使明年啟動擴產，新產能最快也要到 2027 年底才會開出，導致供應吃緊的局面將持續，預告 NAND 將在未來數年維持供不應求的狀態。
不過，針對價格，潘健成重申，希望 NAND 原廠能維持 50-60% 的健康毛利，若貪心拉到 80%、會殺死整個產業，警示漲價過頭恐引發市場反噬，預期短期在 AI 伺服器需求支撐下，價格將維持高檔，但消費性電子若受波及，市場波動恐加劇。
展望未來，潘健成表示，群聯將持續聚焦企業級 SSD、AI 應用與工控市場，預期明年企業級 SSD 銷售占比可望達 20-30%，aiDAPTIV+ 將成為下一階段主要成長引擎，尤其在 DRAM 短缺下，群聯的 aiDAPTIV+ 解決方案能彌補性能落差，幫助客戶用更低成本達到更好 AI 效能。
群聯第三季營收 181.37 億元，季增 5.4%，年增 41%，毛利率 32.41%，季增 3.31 個百分點，年增 3.21 個百分點，營益率 7.9%，季減 5.2 個百分點，年減 0.9 個百分點，稅後純益 22.27 億元，季增 199%，年增 222.1%，每股稅後純益 10.75 元。
群聯前三季營收 498.65 億元，年增 7.55%，毛利率 30.8%，年減 2.03 個百分點，營益率 9.89%，年增 0.25 個百分點，稅後純益 41.11 億元，年減 26.09%，每股稅後純益 19.9 元。
群聯第三季受惠記憶體價格自 8 月底開始走揚，加上存貨評價迴轉利益貢獻，毛利率提升至 3 成以上，不過由於持續投入先進製程，營業費用大增，導致營業利益較前季減少，營益率也降至 7.9%，整體第三季獲利為三季來新高。
