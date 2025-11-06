紐約Fed：美國家庭債務創歷史新高 學生貸款拖欠率飆升
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據紐約聯準銀行周三 (5 日) 公布數據，美國家庭債務——包括抵押貸款、汽車貸款、信用卡和學生貸款，已達到歷史新高。截至今年第三季，家庭總債務達到驚人的 18.59 兆美元。
這項數據顯示，美國家庭債務較上一季增加了 1970 億美元。與即疫情衰退前夕的 2019 年年底相比，整體債務水準更大幅攀升了 4.4 兆美元。
在各項債務類別中，有兩項指標尤其引人關注，因為它們也創下了新紀錄：
首先，美國學生貸款債務總額達到 1.65 兆美元，創下新高。更為嚴峻的是，有更多借款人無法按時還款；報告指出，近 10% 的學生貸款債務已被列為逾期 90 天或更久。
研究人員指出，衡量學生貸款拖欠率仍存在複雜性，因為疫情期間（2020 年第二季至 2024 年第四季）聯邦學生貸款暫停支付了 4 年。報告提到，先前未向徵信機構報告的逾期付款現已開始出現在信用報告中。因此，在 2025 年上半年急劇上升之後，學生貸款拖欠率仍然居高不下。
其次，美國人的未償還信用卡餘額也創下歷史新高，達到 1.23 兆美元。僅在第三季，信用卡債務就增加了 240 億美元，與１年前相比增長了近 6%。
相較之下，汽車貸款餘額則保持穩定，總計為 1.66 兆美元。
雖然學生貸款拖欠率達到歷史最高點，但 Bankrate 資深行業分析師 Ted Rossman 指出，汽車貸款和信用卡拖欠率並未像 2024 年中期那樣高。
紐約 Fed 的研究人員表示，儘管年輕借款人中出現了一些疲軟跡象，但整體家庭資產負債表仍然「相當強勁」。Rossman 對此分析認為，儘管「宏觀前景相當光明」，但在家庭層面確實存在一些困境。他將這種現象歸因於「K 型經濟」，即富人更富，而窮人卻更窮的趨勢。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 富國債務高企使通膨成為解決手段！經濟學人：財富將「任意重組」
- IMF急拉警報：美國債務恐比義大利、希臘更糟
- 近338兆！IIF：全球債務創紀錄 上半年激增21兆美元堪比疫情期間瘋漲
- 全球債市動盪趨緩 投資人仍憂主權債務與高殖利率
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇