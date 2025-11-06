鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-06 15:50

根據紐約聯準銀行周三 (5 日) 公布數據，美國家庭債務——包括抵押貸款、汽車貸款、信用卡和學生貸款，已達到歷史新高。截至今年第三季，家庭總債務達到驚人的 18.59 兆美元。

紐約Fed：美國家庭債務創歷史新高 學生貸款拖欠率飆升(圖:shutterstock)

這項數據顯示，美國家庭債務較上一季增加了 1970 億美元。與即疫情衰退前夕的 2019 年年底相比，整體債務水準更大幅攀升了 4.4 兆美元。

在各項債務類別中，有兩項指標尤其引人關注，因為它們也創下了新紀錄：

首先，美國學生貸款債務總額達到 1.65 兆美元，創下新高。更為嚴峻的是，有更多借款人無法按時還款；報告指出，近 10% 的學生貸款債務已被列為逾期 90 天或更久。

研究人員指出，衡量學生貸款拖欠率仍存在複雜性，因為疫情期間（2020 年第二季至 2024 年第四季）聯邦學生貸款暫停支付了 4 年。報告提到，先前未向徵信機構報告的逾期付款現已開始出現在信用報告中。因此，在 2025 年上半年急劇上升之後，學生貸款拖欠率仍然居高不下。

其次，美國人的未償還信用卡餘額也創下歷史新高，達到 1.23 兆美元。僅在第三季，信用卡債務就增加了 240 億美元，與１年前相比增長了近 6%。

相較之下，汽車貸款餘額則保持穩定，總計為 1.66 兆美元。

雖然學生貸款拖欠率達到歷史最高點，但 Bankrate 資深行業分析師 Ted Rossman 指出，汽車貸款和信用卡拖欠率並未像 2024 年中期那樣高。