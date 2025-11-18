金像電規劃明年資本支出達72億元 對泰國廠還要投13億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-18 16:01

AI 基建及網通的需求不僅推升的市場交易熱度，各公司的產值及市值都在同步增加，同時，各 PCB 廠及原物料廠也加速擴張，PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (18) 日通過 2026 年資本支出案將達 72 億元，其中對泰國的擴大第二期投資案將達 13 億元的資本支出，金像電對這筆增加競爭力的資本支出，資金來源爲發行可轉換公司債。

金像電規劃明年資本支出達72億元對泰國廠還要投13億元。(圖：金像電提供)

金像電擬發行無擔保可轉換公司面額 90 億元並已完成競拍開標，將以 112.88 元承銷，將自市場吸金 101.59 億元，PCB 廠境內單一籌的史上最大規模案。金像電發行無擔保可轉換公司籌資逾 101 億元案，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模，轉換價格訂為 450 元，轉換溢價率為 103.45%。

金像電 2025 年第三季營收 176.4 億元，創新高，毛利率 35.64%，季增 6.08%，年增 3.35 個百分點，稅後純益 32.29 億元，季增 90.6%，年增 1.02 倍，每股純益 6.53 元。

金像電 2025 年 1-9 月營收 435.56 億元，毛利率 32.51%，年增 2.13 個百分點，稅後純益 66.76 億元，年增 54.05%，每股純益 13.61 元。在 PCB 廠 1-3 季的每股獲利僅次於健鼎 (3044-TW) 的每股純益 14.75 元。

PCB 廠金像電及高技 (5439-TW) 今年都在桃園中壢及龜山購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房 3329 坪。