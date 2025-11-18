產能利用率95.8%！中芯國際：接大量急單 多到要延後手機訂單

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 17:10

中芯國際 (00981-HK)今 (18) 日在港股收高 1.44% 至每股 74 港元，因該公司近日稱產線非常滿，第三季產能利用率高達 95.8%，顯示訂單很多，產線是供不應求的狀態，但第四季財測目標未大幅調高的原因之一是手機市場現在記憶體特別緊缺，價格也漲得非常厲害，最後在急單方面，中芯國際承接了大量類比、存儲包括 NOR/NANDFlash、MCU 等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也造成手機業務佔比短期有所下降。

中芯國際：接大量急單 記憶體荒帶來訂單 也埋下價格隱患（圖：Shutterstock）

中芯國際分析指出，整體來看，記憶體的影響是雙向的。對當前是提拉訂單，對來年是看不清，記憶體供應短缺或是過剩 5%，就有可能給價格帶來成倍的影響，目前行業供應存在缺口，預計高價位態勢將持續。

該公司還說，NOR Flash、NAND Flash 及 MCU 等產品驗證週期長、替代門檻高。即便有新廠商嘗試進入，從流片到規模化量產也需至少 16 個月，這意味著在未來一段時間內，現有供應商的市場地位將保持穩定，難以被快速替代。

根據中芯國際 11 月 4 日公布的財報，該公司今年前三季營收約 495.1 億元，年增 18.2%，歸屬於上市公司股東的凈利潤約 38.18 億元，年增 41.1%，毛利率 23.2%，較一年前成長 5.6 個百分點。單看第三季度，中芯國際營業收入 171.62 億元，季增 6.9%，實現凈利潤年增 43.1% 至 15.17 億元，毛利率為 25.5%，季增 4.8 個百分點，產能利用率上升至 95.8%，季增 3.3 個百分點。

財報顯示，中芯國際的產能利用率進一步提升，從第二季 92.5% 上升至 95.8%，折合 8 吋標準邏輯月產產能達到百萬片。

中芯國際共同執行長趙海軍在 11 月 4 日的財報會議上表示，公司產量上升主要是因為產業鏈切換加速進行，以及管道還在備貨補庫存，公司積極配合客戶保證出貨。晶圓平均銷售單價季增 3.8%，是由於產品組合變化，製程複雜的產品出貨增加。