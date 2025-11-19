鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 07:00

中國今年前 10 月貨物進出口總額年增 3.6%，其中出口成長 6.2%，這份「穩定成長」成績單背後，顯示出口結構正悄悄向「新三樣」(電動車、鋰電池、太陽能電池) 領銜的機電產品與高技術產品傾斜，成為拉動中國出口的核心動能。

新三樣出口占比不斷提升！專家：出口結構優化 中國正改寫「世界工廠」刻板印象（圖：Shutterstock）

今年前 10 月，中國機電產品出口額年增 8.7%，占出口總額比重達 60.7%，其中半導體、汽車出口額分別勁增 24.7%、14.3%；高新技術產品出口也維持 7.3% 的成長速度。

專家指出，這些數據反映中國出口已擺脫對傳統勞力密集產品的依賴，附加價值更高、技術含量更足的「新勢力」正接棒領先。

中國城市發展研究院投資部副主任袁帥表示，這不是全新起點，而是持續優化的過程，6.2% 的出口增速來之不易，更關鍵的是不同品類的「增速差」，機電與高技術產品增速顯著高於整體，說明出口結構正往中高端傾斜。這種「向優向新」的勢頭，為產業鏈升級注入動力。

企業端數位化能力的提升，是結構優化的底層支撐。中國數實融合 50 人論壇智庫專家洪勇指出，高技術產品出口的背後，是企業接單、排產、交付全鏈條的數位化升級，數位化接單系統縮短確認時間，智能物流讓跨境履約可追蹤，遠程維護強化售後保障，這些環節疊加提高了交付「確定性」，在全球供應競爭中尤為關鍵。

對中小型出口企業而言，數位化不用「大包大攬」，聚焦「訂單 - 排產 - 交付」鏈條即可快速提升競爭力。

從訂單結構來看，市場變化與「出口向優」同頻共振。中國全國工商聯汽摩配商會常務會長應慧鵬觀察到，新能源汽車相關零件訂單成長迅猛，如電池包精密結構件、電驅系統殼體等，這些產品對材料、精度、安全性要求極高，訂單價值與門檻同步提升。這正是傳統製造向「中國智造」轉型的縮影，汽車產業智慧化趨勢下，零件企業必須緊跟步伐，否則將被淘汰。

不過，中國出口也不是高枕無憂。袁帥提醒，在晶片製造、高階裝備關鍵零件等最上游領域上，中國仍存弱點，恐限制附加價值提升，外部環境變化時更易被動。要實現從「短期暢銷」到「長期穩定」，需政策與企業協同發力：金融端透過專項貸款、產業基金引導中長期資金投入高技術產業；規則端提高中國國內標準與國際兼容度，加強智慧財產權保護；服務端藉跨境電商等新業態推動「產品 + 服務」出海。