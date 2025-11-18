合水先進擬以每股49元發行現增股募集7.35億元 預計12月中完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-18 12:53

已登錄興櫃交易的污水、再生水處理的水務廠商合水先進 (7857-TW) ，擬以每股 49 元溢價發行現增股 1.5 萬張，預計募集 7.35 億元，將在本月底除權，預計在 12 月中旬完成繳款，原股東每千股認購 328.54389346 股，合水先進的現金增資案募集資金將爲競賽營運資金。

合水先進董事長及總經理潘書鴻。(鉅亨網記者張欽發攝)

合水先進今天在興櫃的最新成交價爲每股 54.1 元。

目前股本 4.184 億元的合水先進，主要業務自公共工程、科技產業到私人企業，包括設計、操作至營運。

合水先進營運包括公共下水道、科技園區以及產業園區等各類地區污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬；薄膜相關設備設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，水處理代操作或營運管理；科技產業廢水處理系統興建、更新以及修繕等相關工程承攬，科技產業水處理相關工程；污廢水處理過程產出的固體廢棄物處理。

合水先進董事長及總經理潘書鴻在薄膜研發、再生水、污泥處理等有 30 年經驗，合水經營團隊具多年新加坡先進膜技術工程及運營經驗，公司營運初期即鎖定技術門檻高的大型公共工程市場，之後陸續取得新竹、大里工業區下水道系統擴建、和平工業區冷卻水廠、中科污水處理廠功能提升工程及南科污水處理廠興建工程等標案。

合水先進 2020 年取得台北民生水資源再生中心統包工程，成功切入城市民生用水領域。此外，公司近期也跨入固廢處理領域，採用自有專利的「中溫高壓連續熱水解」低碳技術，將廢棄污泥轉化為有價值的產品，為客戶提供全方位的環保解決方案。