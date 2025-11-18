鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 10:30

中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。

陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點（圖：Shutterstock）

高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中日關係近期緩和態勢。相較於 2012 年日本「購島」鬧劇後的激烈反制，中國此輪回應呈現較鮮明的策略特徵。

反制措施精準且多維。中國兩度以「奉示」層級表達嚴正抗議，外交部深夜發布赴日旅遊提醒，教育部建議民眾謹慎規劃留學，多部日本電影延後上映，更關鍵的是經濟層面的精準打擊，日本旅遊業首當其衝。

數據顯示，今年前 9 月超過 700 萬中國遊客赴日，貢獻了各國當中最多的遊客量與消費額。

日本經濟學家警告，若中國遊客暫緩赴日，可能導致日本損失約 2.2 兆日元，GDP 恐下降 0.36%，資生堂、高島屋、全日空等日企周一 (17 日) 股價應聲暴跌，旅遊股成重災區。此外，中方也確定 G20 期間李強總理無會見日方領導人安排，釋放強烈訊號。

文中指出，中國此輪反制牢牢佔據道義高地。面對高市早苗的挑釁，中方透過外交部發言人密集揭批、新華社發文《什麼樣的「毒土」，長什麼樣的「毒苗」》等方式，既直指日本極右翼本質，更向世界普及歷史真相。甲午戰爭後，日本對台灣半個世紀的殖民統治統治竹難書，其當下言行實行歷史真理，且當年日本發動「九一八」、「珍珠港」均以「生存危機」為藉口，最終卻加速自身敗亡。

更值得關注的是中國社會的從容自信。在社群平台上，年輕人以「一言為定」回應高市的武力威脅，既堅定反對挑釁，也保持理性。這種心態源自於綜合國力的躍升，中國經濟總量已是日本三倍有餘，新能源車產業領先全球，福建艦入列、四川艦海試等標誌性事件更彰顯國防自信。

輿論普遍認為，高市早苗此番言論打破了日本首相在台灣問題上的謹慎慎行傳統，將中日關係推向危機。中國的應對既展現捍衛主權的決心，也折射出大國成長的深層變革：從經濟到制度再到話語體系的全面提升，讓中國在應對外部挑釁時，擁有了更豐富的工具箱與更淡定的底氣。