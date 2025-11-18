債券天王警告：股市過度投機、建議持有20%現金
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (17 日) 報導，有「新債王」之稱的華爾街資深投資人 Jeffrey Gundlach 示警，許多資產目前定價過高，建議投資人保留約 20% 現金部位因應市場大幅回檔。
雙線資本 (DoubleLine) 執行長 Gundlach 在彭博《Odd Lots》的 Podcast 中表示，股市投機氣氛濃厚，是他整個職業生涯中見過最不健康的狀態之一。
Gundlach 從 1980 年代中期就在 TCW Group 闖蕩華爾街，如今他看到 AI 股票和數據中心投資炒得火熱，直言投機過度。他警告，景氣好時跟風追高，通常下場都不太好。
私人信貸成最大隱憂
Gundlach 最擔心的是私人信貸市場膨脹太快。這個直接借錢給企業的市場規模已達 1.7 兆美元，但他認為放款機構正在發「垃圾貸款」，情況類似 2008 年房貸危機前一樣。
「金融市場的下一場大危機會是私人信貸。」他預言，金融市場的下一場大危機會是私人信貸。他舉例，汽車貸款商 Tricolor 和汽車零件供應商 First Brands Group 最近倒閉，就是早期警訊。
Gundlach 也批評業者將私人信貸基金賣給散戶的做法。他說這簡直是左手接右手的把戲，手上的資產根本賣不掉，卻跟投資人說隨時可以拿回錢。一旦投資人要贖回，基金只能賠本賣。
看好黃金但下調配置
儘管看法悲觀，Gundlach 說自己不會放空垃圾債券，坦言很難直接從這個觀點中獲利。
他表示仍看好黃金，但已將建議配置從 9 月中旬的 25% 調降至 15%。當時他認為關稅會推升進口價格，導致通膨居高不下，因此建議重押黃金。
