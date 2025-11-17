〈中信金法說〉中信銀近年降低對陸曝險 並未踩雷僑福案
鉅亨網記者陳于晴 台北
中國大陸恐爆出新一輪房地產危機，外電報導，香港開發商僑福集團約合新台幣 287 億元的貸款已到期，若無法展延或再融資，恐波及多家亞洲銀行 (包含台灣)，中信金 (2891-TW) 總經理高麗雪今 (17) 日表示，中國信託銀行並未參貸僑福案，近兩年在中國市場已採取保守策略，持續降低曝險，其中，不動產相關曝險金額已經降至 129 億元。
中信金今天召開法說會，由於中信銀行是最具國際化的國銀，全球 14 個國家及地區設有超過 370 處據點，市場關注，中國大陸近期又爆出 12 億美元 (約合新台幣 367 億元) 的房地產貸款違約風險，若爆雷將波及亞洲多家銀行，其中一筆僑福集團 (Parkview Group)9.4 億美元 (約合新台幣 287 億元) 的聯貸案，涵蓋多家台灣金融機構。
對此，高麗雪表示，中信銀行並未參貸僑福案，事實上，中信銀近兩年對中國市場已採取相對保守策略，曝險金額持續減少，目前當地不動產相關曝險已降至 129 億元。整體對陸曝險占淨值比率低於 60%。
此外，金管會去年開放國銀申請採用內部評等法 (IRB) 去計算資本適足率，外界關注中信銀行申請進度，中信金財務長徐旻傾表示，如果順利的話，預計明年第一季就能適用新規定，因為銀行的資產品質相對較佳，採行 IRB 法之後，就能夠釋放更多資本出來，會比現行 BIS 計算方式要高出許多。
市場認為，IRB 法導入後將有助提高財務能力、減輕增資壓力，未來配發現金股利的空間也會更大。
