瑞士砸2千億美元換關稅降至15% 綠黨轟「投降協議」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-18 05:46

據《CNBC》周一 (17 日) 報導，瑞士與美國上周五達成貿易協議，瑞士企業承諾在美投資 2,000 億美元，而出口美國的關稅從 39% 降至 15% 則從 39% 降至 15%。政府和企業界將此視為「重啟」機會，但綠黨批評這是向白宮「投降」，質疑政府動員企業高層送黃金禮物換取協議。

瑞士與美國上周達成貿易協議，關稅從39%降至15%。(圖：REUTERS/TPG)

瑞士為爭取協議發動攻勢，11 月初派出勞力士、歷峰集團 (Richemont) 等奢侈品巨頭執行長組成的 CEO 團前往美國，送給美國總統川普禮物，包括一只金勞力士手錶和特製刻字金條。

雖然瑞士的遊說成功換來框架貿易協議，但這筆交易也在周末引發批評。

綠黨稱這是「投降協議」，黨魁 Lisa Mazzone 據報表示，瑞士經濟菁英和聯邦委員會向川普低頭，瑞士消費者和農民可能付出代價。該黨也質疑企業高層介入，批評政府用「可疑手段和黃金禮物」換來協議。

經濟部長駁斥投降說

瑞士經濟部長 Guy Parmelin 駁斥投降說，並為動員企業領袖遊說白宮辯護。「我們沒有把靈魂賣給魔鬼。」Parmelin 周末接受《每日導報》(Tagesanzeiger) 採訪時表示，他對協議感到「滿意」，並表示協議仍可調整改善。

「如果能回到零關稅，我會很驕傲。這條路很漫長，這個結果是我們能達成的最好成果。最重要的是，它為下一輪談判提供起點。」

Parmelin 表示，前往華盛頓的企業高層只是「說明立場」和關稅如何影響貿易。不過他承認，這趟行程對談判產生正面影響。「但確實，他們有影響力，因為他們在美國有很多好人脈，不只是川普家族。，他們在當地人脈深厚。」他說。

經濟仍面臨挑戰

瑞士產業領袖對達成框架協議鬆了口氣，但執行需要時間。部分細節仍不明朗，例如瑞士是否須接受氯洗雞或荷爾蒙牛肉等在歐洲有爭議的美國肉品，作為雙邊免稅配額的條件等。

框架協議不具約束力，還需進一步談判敲定細節，最終須經瑞士國會批准，可能還需公投。

美國貿易代表葛瑞爾 (Jamieson Greer) 上周五對協議表示正面看法，樂觀看待瑞士企業會擴大在美製造，包含藥品、黃金冶煉、鐵路設備等產業。

瑞士機械協會 (Swissmem) 執行長 Stefan Brupbacher 表示，該協會所代表的機械和電機產業，自 8 月以來會員對美出口下滑 15%，機械出口商受創更重。「對我們會員來說，這是極大的解脫，從 39% 降到 15% 讓我們能跟歐洲和日本競爭對手平起平坐。」

瑞士經濟部周一公布初步數據顯示，2025 年第三季經濟萎縮 0.5%。經濟部表示，萎縮主因是化學和製藥業附加價值大幅下滑，整體產業出現負成長。

瑞銀 (UBS) 經濟學家 Alessandro Bee 周一分析指出，儘管達成框架協議，瑞銀基本情境預測 2026 年瑞士 GDP 成長約 1%，仍明顯低於過去 15 年平均 1.9% 的成長率。