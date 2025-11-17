鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為122.75元

search icon



Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為122.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.84元下修至11.61元，其中最高估值12.96元，最低估值11.1元，預估目標價為122.75元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.96(12.96)14.7614.4
最低值11.1(11.1)10.812.4
平均值11.81(11.91)12.7913.44
中位數11.61(11.84)12.7713.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值105,638,000111,783,000
最低值97,286,00097,592,000
平均值100,735,600105,027,200
中位數100,143,000105,968,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.3115.1517.1714.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		102,291,65797,525,51086,608,16572,159,554

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


