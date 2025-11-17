鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為122.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.84元下修至11.61元，其中最高估值12.96元，最低估值11.1元，預估目標價為122.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.96(12.96)
|14.76
|14.4
|最低值
|11.1(11.1)
|10.8
|12.4
|平均值
|11.81(11.91)
|12.79
|13.44
|中位數
|11.61(11.84)
|12.77
|13.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|105,638,000
|111,783,000
|最低值
|97,286,000
|97,592,000
|平均值
|100,735,600
|105,027,200
|中位數
|100,143,000
|105,968,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.31
|15.15
|17.17
|14.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|102,291,657
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
