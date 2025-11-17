search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估下修至44.05元，預估目標價為1390元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旭隼(6409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.68元下修至44.05元，其中最高估值48.46元，最低估值43.05元，預估目標價為1390元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值48.46(48.46)53.0256.42
最低值43.05(43.29)41.4947.61
平均值44.57(44.92)46.2551.88
中位數44.05(44.68)45.751.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,835,00025,076,00026,017,900
最低值19,854,00021,568,68023,388,780
平均值20,919,93022,889,14024,811,830
中位數20,741,84022,681,38024,920,320

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS48.1341.5250.927.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		22,813,34718,950,84322,724,59616,956,682

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


旭隼1130-1.31%
美元/台幣31.159+0.03%

