鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估下修至44.05元，預估目標價為1390元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旭隼(6409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.68元下修至44.05元，其中最高估值48.46元，最低估值43.05元，預估目標價為1390元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|48.46(48.46)
|53.02
|56.42
|最低值
|43.05(43.29)
|41.49
|47.61
|平均值
|44.57(44.92)
|46.25
|51.88
|中位數
|44.05(44.68)
|45.7
|51.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,835,000
|25,076,000
|26,017,900
|最低值
|19,854,000
|21,568,680
|23,388,780
|平均值
|20,919,930
|22,889,140
|24,811,830
|中位數
|20,741,840
|22,681,380
|24,920,320
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|48.13
|41.52
|50.9
|27.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,813,347
|18,950,843
|22,724,596
|16,956,682
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
