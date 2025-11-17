search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至96.3元，預估目標價為6450元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.43元上修至96.3元，其中最高估值101.37元，最低估值83.57元，預估目標價為6450元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值101.37(101.37)143.53188.02
最低值83.57(83.57)106.96150.75
平均值94.57(93.79)127.14165.9
中位數96.3(92.43)130.81163.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值9,052,08012,178,38016,190,440
最低值8,527,0009,755,00013,067,320
平均值8,824,51011,028,24014,375,880
中位數8,842,08010,886,72014,174,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS68.0426.6655.7238.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,459,6663,130,3955,210,1283,637,632

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁
