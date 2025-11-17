鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至96.3元，預估目標價為6450元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.43元上修至96.3元，其中最高估值101.37元，最低估值83.57元，預估目標價為6450元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|101.37(101.37)
|143.53
|188.02
|最低值
|83.57(83.57)
|106.96
|150.75
|平均值
|94.57(93.79)
|127.14
|165.9
|中位數
|96.3(92.43)
|130.81
|163.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9,052,080
|12,178,380
|16,190,440
|最低值
|8,527,000
|9,755,000
|13,067,320
|平均值
|8,824,510
|11,028,240
|14,375,880
|中位數
|8,842,080
|10,886,720
|14,174,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|68.04
|26.66
|55.72
|38.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
