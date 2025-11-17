盤後速報 - 富邦特選高股息30(00900)次交易(18)日除息0.1元，參考價13.33元
鉅亨網新聞中心
富邦特選高股息30(00900-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為13.33元，相較今日收盤價13.43元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|13.43
|0.1
|0.74%
|0.0
|2025/10/20
|13.63
|0.1
|0.73%
|0.0
|2025/09/16
|13.57
|0.1
|0.74%
|0.0
|2025/08/18
|13.31
|0.1
|0.75%
|0.0
|2025/07/16
|13.17
|0.1
|0.76%
|0.0
