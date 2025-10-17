search icon



盤後速報 - 富邦特選高股息30(00900)次交易(20)日除息0.1元，參考價13.53元

鉅亨網新聞中心


富邦特選高股息30(00900-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為13.53元，相較今日收盤價13.63元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 13.63 0.1 0.73% 0.0
2025/09/16 13.57 0.1 0.74% 0.0
2025/08/18 13.31 0.1 0.75% 0.0
2025/07/16 13.17 0.1 0.76% 0.0
2025/06/17 13.18 0.1 0.76% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

