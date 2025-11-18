盤後速報 - 復華富時高息低波(00731)次交易(19)日除息0.65元，參考價65.55元
鉅亨網新聞中心
復華富時高息低波(00731-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
首日參考價為65.55元，相較今日收盤價66.20元，息值合計為0.65元，股息殖利率0.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/19
|66.20
|0.652
|0.98%
|0.0
|2025/08/19
|67.65
|0.652
|0.96%
|0.0
|2025/05/20
|66.9
|0.593
|0.89%
|0.0
|2025/02/19
|68.4
|0.593
|0.87%
|0.0
|2024/11/19
|71.45
|2.38
|3.33%
|0.0
