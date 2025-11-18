盤後速報 - 復華富時高息低波(00731)次交易(19)日除息0.65元，參考價65.55元

search icon



復華富時高息低波(00731-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

首日參考價為65.55元，相較今日收盤價66.20元，息值合計為0.65元，股息殖利率0.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/19 66.20 0.652 0.98% 0.0
2025/08/19 67.65 0.652 0.96% 0.0
2025/05/20 66.9 0.593 0.89% 0.0
2025/02/19 68.4 0.593 0.87% 0.0
2024/11/19 71.45 2.38 3.33% 0.0


