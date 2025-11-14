search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 台數科(6464)次交易(17)日除權0.3元，參考價72.9元

鉅亨網新聞中心

台數科(6464-TW)次交易(17)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。

首日參考價為72.9元，相較今日收盤價75.10元，權值合計為2.2元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/17 75.10 0.0 0.0% 0.30144
2025/08/13 81.1 3.31584 4.09% 0.0
2024/07/25 85.1 4.36846 5.13% 0.0
2023/07/26 93.8 5.0 5.33% 0.0
2022/07/27 88.8 4.5 5.07% 0.1


台股台股除權息台股盤後盤後速報

台股首頁我要存股
台數科75.1-2.97%

#跌破區間

偏弱
台數科

60%

勝率

#利多出貨

偏弱
台數科

60%

勝率

