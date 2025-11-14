盤後速報 - 台數科(6464)次交易(17)日除權0.3元，參考價72.9元
鉅亨網新聞中心
台數科(6464-TW)次交易(17)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。
首日參考價為72.9元，相較今日收盤價75.10元，權值合計為2.2元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/17
|75.10
|0.0
|0.0%
|0.30144
|2025/08/13
|81.1
|3.31584
|4.09%
|0.0
|2024/07/25
|85.1
|4.36846
|5.13%
|0.0
|2023/07/26
|93.8
|5.0
|5.33%
|0.0
|2022/07/27
|88.8
|4.5
|5.07%
|0.1
