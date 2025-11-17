search icon



盤後速報 - 富邦台50(006208)次交易(18)日除息3.45元，參考價141.35元

鉅亨網新聞中心

富邦台50(006208-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.45元。

首日參考價為141.35元，相較今日收盤價144.80元，息值合計為3.45元，股息殖利率2.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 144.80 3.448 2.38% 0.0
2025/07/16 117.0 0.989 0.85% 0.0
2024/11/18 112.3 0.9 0.8% 0.0
2024/07/16 115.4 0.783 0.68% 0.0
2023/11/16 75.3 0.861 1.14% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

