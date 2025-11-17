盤後速報 - 富邦台50(006208)次交易(18)日除息3.45元，參考價141.35元
鉅亨網新聞中心
富邦台50(006208-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.45元。
首日參考價為141.35元，相較今日收盤價144.80元，息值合計為3.45元，股息殖利率2.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|144.80
|3.448
|2.38%
|0.0
|2025/07/16
|117.0
|0.989
|0.85%
|0.0
|2024/11/18
|112.3
|0.9
|0.8%
|0.0
|2024/07/16
|115.4
|0.783
|0.68%
|0.0
|2023/11/16
|75.3
|0.861
|1.14%
|0.0
