AI投資狂潮誰買單？美國壽險進場補位1.5兆美元缺口 成科技巨頭救命金主

隨著全球人工智慧（AI）投資熱潮持續升溫，美國人壽保險公司正憑藉其龐大的退休金資產，成為科技公司數據中心建設資金的關鍵提供者。分析師預計，未來幾年內，AI 基礎設施將面臨高達數兆美元的融資缺口，而壽險公司對長期、高收益資產的需求，使其成為填補這一缺口的理想買家，正在重塑傳統企業債券市場的規則。

在當前由 AI 驅動的數位化浪潮中，對運算能力和數據儲存的巨大需求，已將科技巨頭推向了一個全新的資金需求水平。傳統上以保守穩健著稱的美國人壽保險公司，如今正以驚人的速度將數千億美元的資產，投入與 AI 數據中心相關的投資級債券市場。

摩根大通的分析師預測，僅在未來一年，高評級債券市場就將吸收約 3,000 億美元與 AI 資料中心建設相關的債券發行量。這一趨勢意味著保險資金在信貸市場中的影響力達到歷史新高，成為推動信用市場流動性的主要動力。

這波 AI 熱潮對資金的需求遠超乎預期。根據摩根士丹利的分析，到 2028 年，全球數據中心的資本支出預計將達到驚人的 3 兆美元。然而，科技公司預期的現金流僅能覆蓋其中的約一半，這留下了一個高達約 1.5 兆美元的巨大融資缺口。

美國壽險公司之所以成為 AI 相關債券的理想買家，源於其獨特的資產負債需求。隨著美國人口老齡化達到高峰，年金保險銷售額在今年前 9 個月達到創紀錄的 3,450 億美元，壽險公司需要大量期限長、收益相對較高的資產來匹配其長期退休金支付義務。

AI 數據中心的融資需求，特別是其需要長期穩定的資金支持，正好與保險公司對長期資產的需求完美契合。在過去兩到三年，美國壽險公司已成為信貸市場上最大的邊際買家，將投資等級公司債利差收窄至數十年來的最低水準。

一位 Beach Point Capital Management 的結構性信貸部門主管指出，市場普遍樂觀地認為，如果這些超大規模雲服務提供商能在人工智慧領域取得成功，就能賺取數萬億美元的利潤，因此對於多支付一點利息，他們毫不介意。

這種供需的深度匹配，正在促使傳統的企業債券市場接受更為複雜的融資工具，並延長債券期限。摩根大通分析師表示，公開的高等級債券市場已經「逐漸適應並接納與數據中心發展相關的非傳統融資工具。」

隨著保險公司對收益更高、規模更大且更複雜的金融產品接受度不斷提高，預計未來將有更多旨在為 AI 基礎設施提供資金的創新性發行活動出現。