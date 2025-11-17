今年房市開工戶數多 預售成交卻萎縮 房仲：預售揭露量推估只剩去年3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-17 15:55

全台房市急凍，統計建案開工與預售揭露量表現，20255 年則是賣得遠比開工量還少很多，預售揭露全台前三季只賣了 3 萬戶，房仲業者推估全年僅及 2024 年的 3 成，但今年全年的開工數量推估將達 11 萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。

今年房市開工戶數多預售成交少 房仲：預售揭露量推估只剩去年3成。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計資訊顯示，2023 年受惠 9 月開始預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達 13.1 萬戶，預售揭露也達 10.7 萬戶，2024 上半年交易火熱，預售屋揭露全年達到 13 萬戶，甚至超過當年報開工的 12.8 萬戶，

‌



信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6 個月內要申請開工但可展延 3 個月，現在推案也知道市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，也必須按原規畫時程如期開工，現在開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。

統計顯示，這波預售的高光時刻出現在新青安上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，2024 報開工的住宅戶數共 12.8 萬戶，2024 預售揭露銷售則高達 13 萬戶，預售正熱時案子幾乎是全面熱銷，民眾可能心態上出現不買會更貴的預期，但在第七波管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第三季單月揭露量都跌破 3000 件，今年前三季預售揭露約 3 萬件，但報開工數量卻達到 9.6 萬戶，預估全年將達到 11 萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。