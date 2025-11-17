日本公債遭拋售 財政擴張憂慮推高長期殖利率
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在市場預期日本政府將於本周稍後公佈首個經濟套裝方案之際，日本較長期限的主權債券於周一遭遇大幅拋售，導致殖利率飆升。此次日本債券的下跌，呼應了上周晚些時候美國和英國市場的債券暴跌趨勢。
由於投資人擔憂潛在的債務發行可能威脅到日本市場的穩定，交易員們正密切關注首相高市早苗經濟計畫中實際支出的具體數字。
長期殖利率創新高
周一 (17 日) 的拋售壓力集中在長端債券，推動殖利率達到數十年來的高點。日本 20 年期債券殖利率躍升至自 1999 年以來最高。同時，30 年期公債殖利率攀升了 5 個基點，達到 3.26%；而 40 年期殖利率則上升了 5.5 個基點，達 3.6%。
Okasan Securities 首席債券策略師長 Naoya Hasegawa 指出：「投資者對政府經濟刺激方案的規模感到不安。」他補充說，這種對於政府債券發行影響的不確定性，正在對長端債券施加賣壓。
財政風險溢價捲土重來
市場擔憂的基礎，來自於高市內閣預計將採取比去年更積極的財政擴張措施。本地媒體報導稱，高市政府正在考慮一項額外預算，以資助本財年的支出。去年的數字為 13.9 兆日元，而新的額外預算預計將超過此數字。
高市將其財政方針稱為「負責任且擴張性的財政」，意味她準備更大幅度地依賴財政政策來支持經濟成長。
高盛表示，由於投資者對超預期的刺激方案日益警惕，日本的財政風險溢價正在捲土重來，這對較長期限的主權債券和日元都構成了壓力。
儘管中央銀行仍預計在未來數月內升息，但周一公佈的 GDP 數據支持了高市推行雄心勃勃的刺激方案的理由。
