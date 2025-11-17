鉅亨網新聞中心 2025-11-17 13:20

一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通膨壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。

日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通膨撐起這場「假繁榮」。(圖:shutterstock)

報告揭示，日本 2024 年死亡人口達 161 萬，遠超過出生人口 72 萬，年度人口淨減約 89 萬。大規模高齡人口退出職場，加上少子化導致的年輕勞動力嚴重不足，使就業市場供需達到一種微妙的「代際平衡」。

然而，由於近年來貨幣貶值及央行寬鬆政策引發社會通膨，房價、能源、醫療等生活成本全面上漲，實質薪資增長幅度落後於通膨水平，年輕人生活壓力並未緩解。

分析深入探討了日本經濟泡沫破裂後的社會遺緒。90 年代的經濟災難遭遇畢業潮，爆發嚴重的「就業荒」。政府為紓解危機大幅擴招研究生和博士生，卻意外加速了學歷貶值，造成大量「高學歷難民」和「浪人博士」。這一歷史進程徹底摧毀了日本社會對「學歷改變命運」的信仰，催生了普遍的「努力無用論」與「躺平文化」。

針對當前社會普遍對「學歷是否仍有用」的焦慮，報告指出，學歷依舊是進入新興高技術門檻的敲門磚，但已不再是核心競爭力的全部。隨著 AI 和人形機器人的快速發展，大量基礎性、重複性的工作將被取代。

未來社會價值的決定因素將是：具備技術槓桿的本科生將勝過不會使用 AI 的研究生； 「有思想、有創造力」的人，將成為駕馭 AI 和機器人、創造新價值的核心群體。

以無人駕駛技術為例，雖然傳統司機將面臨失業，但同時將催生自動駕駛演算法工程師、遠端安全操作員等高階職位。