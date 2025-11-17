阿里巴巴「千問」崩了 指令無回應 服務暫不可用

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-11-17 11:34

阿里巴巴「千問」崩了，指令無回應。（圖：Shutterstock）

據多名用戶反饋及應用內提示內容，該應用在今天（周一）上線後不久便顯示「入口擁堵」。部分用戶說，在對話框輸入指令後無法獲得回應，服務暫時不可用。

‌



阿里巴巴周一正式宣布「千問」項目，全力進軍 AI to C 市場，「千問」APP 公測版已登陸各大應用程式商店，網頁端與 PC 版同步開放，面向全球市場的「千問」APP 國際版也將在近期上線。

據《科創板日報》報導，「千問」APP 公測版上線，是基於全球性能第一的開源模型 Qwen3，憑藉免費、與各類生活場景生態的結合，與 ChatGPT 展開全面競爭。

阿里巴巴核心管理層將「千問」項目視為「AI 時代未來之戰」。阿里巴巴正在計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入「千問」APP，讓「千問」具備更強大辦事能力。

阿里巴巴表示，這次發布的「千問」APP 是一個初級版本，將用最先進模型打造一個「會聊天能辦事的個人 AI 助手」。